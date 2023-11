Von Jakob Wetzel

Der Mensch altert. Das wird gerne verdrängt, überschminkt oder mit Botox weggespritzt, aber grundsätzlich ist das derzeit nicht zu ändern. Und je älter jemand wird, desto höher ist das das Risiko zu erkranken oder zu sterben. Statistisch steigt die Sterblichkeit des Menschen bis zum Alter von 80 Jahren exponentiell an. Staaten sind zwar etwas grundlegend anderes als Menschen, doch Forscher um den niederländischen Umweltwissenschaftler Marten Scheffer von der Universität Wageningen haben bei ihnen nun einen ähnlichen Prozess beobachtet. Wie sie in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences berichten, werden auch Gemeinwesen mit fortschreitendem Alter gebrechlich.