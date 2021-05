Demonstration der Querdenker-Bewegung in Kreuzberg.

Was führt zur Ablehnung von Wissenschaft? Ein Haupttreiber ist laut einer neuen Studie Spiritualität.

Von Sebastian Herrmann

Die Wissenschaft mutet den Menschen einiges zu. Wie bitte, der Mensch soll von einem affenartigen Wesen abstammen, das in grauer Vorzeit irgendwo durch die Büsche gekrabbelt ist? Eine Kränkung! Da ist die Geschichte deutlich attraktiver, wonach ein Gott die Menschen dereinst nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Es existieren viele Beweggründe, um die Erkenntnisse der Wissenschaft in Bausch und Bogen abzulehnen. In der Regel geschieht das deshalb, weil die Aussagen der Wissenschaft im weiteren Sinne unerwünscht sind - etwa, weil sie mit heiligen Werten kollidieren, weil sie Angst auslösen oder auf andere Art Widerstand und Ablehnung provozieren.