Endlich nachgewiesen: Auch Spinnen begeben sich zur Nachtruhe, so wie die Menschen. Ob sie auch träumen, und wenn ja, wovon? Und wie weckt man eine Spinne auf?

Es ist leider schwierig, Elektroden an den Köpfen zartgliedriger Spinnen zu befestigen, zumal wenn sie so klein sind wie eine Euro-Münze. Bei Menschen und anderen Säugetieren gelten ja die Hirnströme als der beste Nachweis des Schlafes und seiner verschiedenen Stadien. Aber Indizien dafür, dass auch Spinnen schlafen, gab es schon länger: Wieso sonst sollten sie sich – so wie die Springspinne Evarcha arcuata – nachts an einen Seidenfaden hängen? Und dabei regelmäßig die Netzhautröhren bewegen, so wie es die Menschen mit ihren Augen im sogenannten REM-Schlaf machen?