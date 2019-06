30. Juni 2019, 21:42 Uhr Spanien "Wir verlieren unwiderruflich die besten Böden"

Agrarkonzerne graben den Menschen in Südspanien das Wasser ab und hinterlassen plastikverseuchte Wüsten. Jetzt regt sich Widerstand.

Reportage von Franziska Dürmeier, Yecla

Alejandro Ortuño bremst das Auto ab und rollt im Schritttempo ein Feld entlang. "Er ist magisch", sagt er und blickt auf einen markanten Berg, den Monte Arabí. Grüne niedrige Bäume heben sich vom ockerfarbenen Fels ab, der am höchsten Punkt steil abfällt. "Die Leute hier lieben diesen Ort, diesen Berg", sagt Ortuño, Leiter der Umweltinitiative "Salvemos el Arabí y Comarca". Es dämmert. Aufgewirbelter Staub leuchtet im Abendlicht. Auf dem Feld reflektiert etwas die letzten Sonnenstrahlen, zwischen sattgrünen Brokkolipflanzen funkelt etwas. Es sind Plastikfetzen, die, wohin man blickt, aus dem kargen Ackerboden ragen.

In Yecla, in der Provinz Murcia im Südosten Spaniens, ist die Erde trocken, staubtrocken und verschmutzt. Desertifikation nennen Wissenschaftler den Prozess, der Ökosysteme zerstört und Böden unfruchtbar zurücklässt, manche sprechen auch von Verwüstung. Zwar herrschte hier schon immer ein trockenes Klima, doch früher betrieben die Bauern einen ressourcenschonenden Trockenfeldbau von Wein, Oliven und Mandeln. In den vergangenen Jahren jedoch haben Konzerne zunehmend Ackerflächen aufgekauft, um dort Salat, Paprika, Brokkoli und Zitrusfrüchte zu pflanzen. Früchte, die viel Wasser benötigen.

Es ist ein Teufelskreis, der kaum wahrgenommen wird

Wasser, das hier nicht vorhanden ist. In Spanien blüht das Geschäft der Agrarindustrie, Deutschland ist einer der Hauptabnehmer der Feldfrüchte. Doch die ganzjährige Verfügbarkeit von preiswertem Obst und Gemüse hierzulande geht zu Lasten der Menschen in Spanien, denn die dortigen Wasservorräte schrumpfen dramatisch. Der Klimawandel verschärft die Situation. Der Sommer dauert in Spanien inzwischen durchschnittlich fünf Wochen länger als in den 80ern, Hitzewellen sind intensiver. In 33 der 50 spanischen Provinzen war es am Donnerstag zeitweise 44 Grad heiß. Es fällt wenig Niederschlag. Im vergangenen Winter regnete es fast gar nicht. Aber nicht nur der Klimawandel verschärft die Desertifikation, die Desertifikation verschärft umgekehrt den Klimawandel, da sie natürliche Regenerationskreisläufe zerstört.

Es ist ein Teufelskreis, der kaum wahrgenommen wird. Viele Menschen denken bei Desertifikation in Spanien an die sogenannten Badlands, etwa die Pseudowüste Tabernas in Andalusien. Sie entstanden vor Tausenden Jahren mit der Verlandung von Binnenseen nach einer tektonischen Hebung. Die Erosion der Sedimente hinterließ eine karge Landschaft, die an eine Wüste erinnert, aber keine ist. "Der Blick auf die Badlands ist irreführend und der Grund dafür, dass wir Desertifikation nicht genügend Aufmerksamkeit schenken", sagt der Landschaftsökologe Gabriel Del Barrio. Die wirklichen Hotspots seien die Gewächshäuser in Almería, die kontinentalen bewässerten Felder oder die Dehesa-Agroforstwirtschaft, bei der Viehzucht, Bäume und Ackerbau kombiniert werden.

Zurück bleibt Fels

Die Desertifikation in Spanien ist ein für die Menschen existenzbedrohender Prozess. Er wird häufig zu spät erkannt, wenn sich die Böden bereits in karge, oft vermüllte und chemisch verseuchte Brachflächen verwandelt haben, die sich kaum mehr regenerieren können. "Desertifikation wird oft über die Auswirkungen definiert, nicht über ihre Ursachen", sagt Del Barrio. "Aber Wassermangel, Bodendegradation und Bodenerosion sind Konsequenzen. Dem, was sie verursacht, wird kaum Aufmerksamkeit geschenkt."

Stattdessen werden die natürlichen Ressourcen bis zum letzten Tropfen ausgepresst, etwa mit kräftigeren Pumpen oder Ableitungen von Flüssen. Dieses Wasser werde allerdings nicht genutzt, um das Defizit auszugleichen, sondern um noch mehr Land zu bewässern und damit alles schlimmer zu machen, sagt Del Barrio. Dabei sei der erwirtschaftete Profit anfangs sogar höher, eben weil das System übermäßig genutzt werde, erklärt der Bodenwissenschaftler Víctor Castillo. Erst wenn das System kollabiere, realisiere man, dass es sich nicht erholen kann. "Das ist der Kern von Desertifikation. Man bringt das System über einen Kipppunkt. Und wenn der Stress vorbei ist, gibt es kein Zurück mehr." Terrassen stürzen zusammen, der Boden versalzt, die natürliche Pflanzendecke verschwindet, der Regen spült Nährstoffe und feine Partikel weg, zurück bleibt Fels.

Viele südeuropäische Länder leiden unter Desertifikation. In Spanien liegen die Hotspots Murcia, Almería und Alicante in der semi-ariden Küstenzone. Betroffen sind aber auch La Mancha, Extremadura und das Flusstal des Ebro. In ganz Spanien entfällt mittlerweile 80 Prozent des Wasserverbrauchs auf künstliche Bewässerung in der Landwirtschaft. Deshalb sinken Flusspegel, gehen Feuchtgebiete verloren und versiegen Quellen, erklärt die Biologin Julia Fernández.

"Es ist unmöglich, das alles zu entfernen."

Da sich die Bewässerungslandwirtschaft trotzdem weiter ausbreite, gebe es inzwischen Hunderttausende illegale Bohrungen, um an Wasser zu gelangen. "Wir verbrauchen gerade die Reserven der Grundwasserspeicher. Trotzdem steigt die Nachfrage. Das ist absolut nicht nachhaltig und man weiß nicht, wie viele Jahre das noch so weitergehen kann", sagt Fernández. "Wir verlieren unwiderruflich die besten und auf natürliche Weise fruchtbarsten Böden."

Alejandro Ortuño zeigt auf eine weite Ackerfläche, die vor alten Olivenhainen liegt. "All das hier ist neu und existierte vor 2016 und 2017 nicht. Zuvor lagen hier kleine Bauernhöfe mit traditioneller Landwirtschaft." Auf denselben Flächen bauen nun große Firmen Gemüse an, am Rande der Felder liegen Bewässerungsanlagen. "Das Wasser, das sie nutzen, ist das Wasser unserer Zukunft", sagt Ortuño. Zudem werde Wasser auch in andere Gegenden transferiert, etwa nach Alicante, ebenfalls für die Landwirtschaft, aber auch für Hotel-, Golf- und andere Freizeitanlagen.