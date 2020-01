© dpa-rufa

Was passiert, wenn das Coronavirus auch in Deutschland auftritt? Die Bundesregierung sieht die Behörden gewappnet. Pandemie- und Umgangspläne sorgten für Klarheit, was im Fall der Fälle an den Flughäfen und an den Kliniken zu tun sei.