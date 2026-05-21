Sonnenstürme können Satelliten und Stromnetze beschädigen. Doch vorhersagen kann man sie nicht. Der Esa-Satellit „Smile“ soll ihren Effekt auf die Erde genauer untersuchen.

Die Sonne scheint ein langweiliger Stern zu sein: Jedes Kind kennt sie, zuverlässig geht sie morgens auf und abends unter und größere Kapriolen (wie eine Explosion) stehen erst in Abermillionen Jahren an. Und doch gibt sie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch Rätsel auf, die auch auf der Erde zu spüren sind.