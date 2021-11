Von Christoph von Eichhorn

Wenn der Planet Erde etwas im Überfluss hat, dann ist das Energie. Rund 173 Billiarden Watt (eine Zahl mit 15 Nullen) schickt die Sonne permanent zur Erde - in der Theorie wäre das genug, um den gesamten Bedarf der Menschheit an Strom, Wärme und Mobilität etliche Male zu decken. Einige Gedankenspiele haben sich schon damit beschäftigt, welche Flächen nötig wären, um zumindest den derzeit benötigten Strom allein mit Solarenergie zu erzeugen. Die Schätzungen reichen von der Fläche mittlerer US-Bundesstaaten wie New Mexico bis hin zu größeren europäischen Ländern wie Spanien.