Zum Hauptinhalt springen

Studie aus ChinaSchadet die Energiewende wirklich dem Artenschutz?

Lesezeit: 6 Min.

Solarpark in Hami im Westen Chinas im Oktober 2024.
Solarpark in Hami im Westen Chinas im Oktober 2024.
CFOTO/IMAGO/NurPhoto

China meldet Rekorde beim Solarausbau. Eine Studie erkennt darin eine Gefahr für die Vogelwelt. Aber besteht die wirklich?

Von Benjamin von Brackel

SZ bei Google bevorzugen

Es beginnt mit einer Erfolgsgeschichte: Vor ein paar Wochen teilte die Nationale Energiebehörde Chinas mit, dass Solaranlagen ein Drittel der installierten Gesamtkapazität ausmachen und damit vor Kohlekraftwerken liegen. Bei der Stromerzeugung liegen Letztere zwar noch klar vorn, da PV-Anlagen nur Strom liefern, wenn auch die Sonne scheint. Aber auch hier schrumpft die Kluft. Allein im Jahr 2025 entstanden in China neue Wind- und Solaranlagen, die so viel Strom produzieren wie in Deutschland alle bestehenden Kraftwerke zusammen.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite