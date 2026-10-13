Es beginnt mit einer Erfolgsgeschichte: Vor ein paar Wochen teilte die Nationale Energiebehörde Chinas mit, dass Solaranlagen ein Drittel der installierten Gesamtkapazität ausmachen und damit vor Kohlekraftwerken liegen. Bei der Stromerzeugung liegen Letztere zwar noch klar vorn, da PV-Anlagen nur Strom liefern, wenn auch die Sonne scheint. Aber auch hier schrumpft die Kluft. Allein im Jahr 2025 entstanden in China neue Wind- und Solaranlagen, die so viel Strom produzieren wie in Deutschland alle bestehenden Kraftwerke zusammen.