Zum Hauptinhalt springen

PhotovoltaikTandem-Solarzellen könnten ein Drittel mehr Leistung bringen

Lesezeit: 3 Min.

Als Balkonkraftwerk eignen sich die neuen Tandem-Solarzellen noch nicht: Die ersten Prototypen aus dem Labor sind nur etwa einen Quadratzentimeter groß. Doch das soll sich bald ändern.
Als Balkonkraftwerk eignen sich die neuen Tandem-Solarzellen noch nicht: Die ersten Prototypen aus dem Labor sind nur etwa einen Quadratzentimeter groß. Doch das soll sich bald ändern. (Foto: IMAGO/Robert Poorten)

Damit übertreffen sie die Effizienz konventioneller Silizium-Solarzellen deutlich. Für Hausdächer und Balkone eignet sich die Technologie noch nicht. Warum Experten trotzdem optimistisch sind.

Von Ralph Diermann

Feuer, Hitze, Leidenschaft – dafür steht die Farbe Rot. Blau hingegen vermittelt Kühle, Ruhe und Entspannung. Aus physikalischer Sicht verhält es sich jedoch genau andersherum: Der blaue Bereich des Farbspektrums trägt mehr Energie in sich, da blaue Lichtwellen schneller schwingen als rote.

Zur SZ-Startseite

Energiewende
:Was der Solar-Vorstoß von Reiche bedeutet

Die Bundeswirtschaftsministerin will für neue private Solaranlagen die Einspeisevergütung streichen. Die Förderung hat den massiven Ausbau überhaupt erst ermöglicht. Ein Überblick.

SZ PlusVon Nakissa Salavati und Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite