Feuer, Hitze, Leidenschaft – dafür steht die Farbe Rot. Blau hingegen vermittelt Kühle, Ruhe und Entspannung. Aus physikalischer Sicht verhält es sich jedoch genau andersherum: Der blaue Bereich des Farbspektrums trägt mehr Energie in sich, da blaue Lichtwellen schneller schwingen als rote.
PhotovoltaikTandem-Solarzellen könnten ein Drittel mehr Leistung bringen
Lesezeit: 3 Min.
Damit übertreffen sie die Effizienz konventioneller Silizium-Solarzellen deutlich. Für Hausdächer und Balkone eignet sich die Technologie noch nicht. Warum Experten trotzdem optimistisch sind.
Von Ralph Diermann
Energiewende:Was der Solar-Vorstoß von Reiche bedeutet
Die Bundeswirtschaftsministerin will für neue private Solaranlagen die Einspeisevergütung streichen. Die Förderung hat den massiven Ausbau überhaupt erst ermöglicht. Ein Überblick.
