Von Ralph Diermann

In manchen Winterwochen könnte man glatt vergessen, dass die Erde Teil eines Sonnensystems ist. Oft ist der Himmel über Tage hinweg wolken- oder nebelverhangen, das Land liegt dann unter einer dicken grauen Decke. Von Sonne keine Spur. Für die Photovoltaik-Anlagen ist das aber kein Grund, in die Winterpause zu gehen: Sie liefern auch an tristen Tagen Strom, und das gar nicht mal so wenig.