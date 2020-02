Der Stern, um den sich in dieser Nacht alles dreht, ist längst hinter dem Horizont verschwunden. Und doch blicken weltweit führende Sonnenforscher gebannt in den Himmel über dem "Sunshine State", wie die Amerikaner Florida nennen. Dort entflieht im Dunkel der Nacht auf Montag eine Raumsonde der Anziehungskraft der Erde. Sie ist wenige Sekunden zuvor gestartet und heißt Solar Orbiter. Sie soll - so die Hoffnung der Astronomen - ein neues Zeitalter in der Sonnenforschung einleiten.

Das neue Zeitalter beginnt pünktlich um 23.03 Uhr Ortszeit mit einem Feuerball, der hell wie eine kleine Sonne die Sümpfe Floridas erleuchtet. Wobei: Eigentlich hat das neue Zeitalter schon Ende der 1990er-Jahre begonnen. "Ehrlich gesagt, beschäftigt uns Solar Orbiter seit mehr als zwanzig Jahren", sagt Sami Solanki, Astrophysiker am Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, einer der wissenschaftlichen Leiter der Mission. Damals entwickelten Max-Planck-Forscher die Idee für eine neuartige Sonnensonde. Jahre später, Anfang des neuen Jahrtausends, sprang die Europäische Raumfahrtagentur Esa darauf an. 2011 genehmigte sie schließlich die Mission.

Dass Solar Orbiter nun - viele Jahre und viele technische Hürden später - endlich in den schwarzen, nur vom Mond erleuchteten Himmel über Florida abheben kann, ist nicht nur der Beharrlichkeit und dem Durchhaltevermögen aller Beteiligten geschuldet, sondern auch deren immenser Neugier. Die Sonne, so vertraut, so friedlich, so harmlos sie am Himmel erscheinen mag, ist nichts von alledem: Für Astronomen ist sie noch immer eine große Unbekannte. Und für die Menschen auf der Erde ist sie nicht nur Licht- und Energiespender, sie ist auch eine fortwährende Gefahr. Eine weitgehend unverstandene Gefahr.

An der Oberfläche ist die Sonne 6000 Grad heiß, direkt darüber sind es eine Million

"Obwohl die Sonne der mit Abstand am besten beobachtete Stern ist, ist es beschämend, wie wenig wir noch immer über ihn sagen können", sagt Solanki. Unklar bleibt zum Beispiel, warum der Stern unablässig einen Strom geladener Teilchen mit bis zu 2,7 Millionen Kilometern pro Stunde ins All schleudert. Dieser sogenannte Sonnenwind ist allerdings nicht das größte Problem. Von Zeit zu Zeit bekommt der Feuerball auch eine Art kosmischen Schluckauf. Dann spuckt er auf einen Schlag Milliarden Tonnen geladener Teilchen ins Sonnensystem. Die schnellsten dieser Partikel erreichen bereits 15 Stunden später die Erde, wo sie Satelliten beschädigen und Stromnetze überlasten können.

Das vielleicht größte Mysterium der Sonne sitzt aber in ihrer Atmosphäre: Während der Stern an seiner Oberfläche eine Temperatur von knapp 6000 Grad Celsius erreicht, werden es direkt darüber, in der sogenannten Korona, plötzlich mehr als eine Million Grad Celsius.

Sonnenforscher haben bislang keine schlüssige Erklärung, was hinter diesen Phänomenen stecken könnte. Sie haben aber seit Langem einen Verdächtigen: das Magnetfeld der Sonne - ein "wirres Durcheinander", wie Daniel Müller, Projektwissenschaftler bei der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, sagt. Dieses Feld mit knäuelartig verhedderten Feldlinien entsteht, so die Theorie, weil in den äußeren Regionen des Sterns ein Gas aus geladenen Teilchen, ein sogenanntes Plasma, aufsteigt und wieder absinkt, während es zugleich durch die Rotation der Sonne verwirbelt wird - ein komplexer Prozess, in den Solar Orbiter hoffentlich etwas Licht bringen wird.

So soll ein von Solanki und seinem Team entwickeltes Instrument Stärke und Richtung des Magnetfelds an der Sonnenoberfläche vermessen. Indirekt erhoffen sich die Heliophysiker dadurch allerdings auch Einblicke, was im Innern der Sonne vor sich geht. Andere der zehn Instrumente an Bord sollen den Sonnenwind und seinen Ursprungsort in der Korona vermessen. Oder sie sollen nach Röntgenstrahlen suchen, die von winzigen Eruptionen auf der Sonnenoberfläche stammen könnten und als mögliche Erklärung für die immense Heizung der Atmosphäre gelten.