Sollten Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren aus sozialen Netzwerken verbannt werden? Warum Wissenschaftler auf diese Forderung zurückhaltend reagieren.

Von Sebastian Herrmann

Die kleinen Störenfriede zählen zu den Mitgliedern der Familie. Sie sind immer da, fordern permanent Aufmerksamkeit, wollen, dass man sich um sie kümmert. Die Rede ist natürlich vom Smartphone, dieser Zeitfressmaschine. Und wenn Mama und Papa nicht gerade selbst in ihrem Gerät verschwunden sind, sorgen sie sich, wie sich das Smartphone auf das Seelenheil ihrer Kinder auswirkt. Ihr Unbehagen entzündet sich insbesondere an den sozialer Medien, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube und so weiter: Was sehen Kinder und Jugendlichen dort und warum nutzen viele das so exzessiv? Wie wirkt sich das auf das Wohlergehen und die psychische Gesundheit Heranwachsender aus, und müsste das nicht von der Politik stärker reguliert werden?