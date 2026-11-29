Studienergebnisse sind unklar, was es bewirkt, wenn man weniger Zeit mit sozialen Medien verbringt. Nun vermuten Forscher: Das liegt auch daran, dass es kaum einer schafft.

Das Smartphone hat die Möglichkeit geschaffen, rund um die Uhr an sich selbst zu scheitern. Das Gerät brummt, mal sehen, was es will. Ist es eine Pushnachricht, ein unfassbar wichtiger Vorgang? Haben Freunde geschrieben? Oder melden sich Eltern aus der Klassen-Whatsapp-Gruppe eines der Kinder mit dringenden Bedenken bezüglich des Weihnachtsbastelbasars? Wie spät ist es überhaupt? Also zum Handy greifen und los, nur ganz kurz schauen.