Von Hanno Charisius, Thomas Fromm, Gunnar Herrmann und Alex Rühle

Am Donnerstag gab der schwedische Bergbaukonzern LKAB bekannt, man habe das größte bekannte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt. Die Lagerstätte Per Geijer in der Nähe einer großen Eisenerzgrube in Kiruna umfasse mehr als eine Million Tonnen an Seltenerdoxiden, gab der Staatskonzern öffentlichkeitswirksam vor einem Besuch der EU-Kommission in der Region bekannt. Diese Menge würde ausreichen, um einen Großteil der künftigen EU-Nachfrage für die Herstellung von Permanentmagneten zu decken, die für Elektromotoren unter anderem in E-Fahrzeugen und Windkraftanlagen benötigt werden und Europa unabhängiger machen von Importen. Politisch wird das als Erfolg gefeiert. Doch Fachleute blicken nüchterner auf den Fund.