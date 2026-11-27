Wie entdeckt man Schiffe, die sich eigentlich verbergen wollen? Die Lösung könnten Basstölpel und andere Vögel sein. Warum das auch gut für den Tierschutz wäre.

Groß ist das Meer, aber exakt ist das Automatic Identification System (AIS): Auf wenige Meter genau liefert dieses Funksystem die Position eines Schiffes auf den Ozeanen der Welt. Seit dem 31. Dezember 2004 ist jedes größere Berufsschiff mit mehr als 300 Bruttoregistertonnen dazu verpflichtet, alle paar Sekunden seine Position via Satellit an die Verkehrszentralen an Land zu melden. Die Meldungen sind auch für Laien online zugänglich. Im Internet zeigt sich dann ein ziemliches Gedränge auf dem Wasser, was zugleich den Nutzen von AIS verdeutlicht: Es soll unter anderem helfen, Kollisionen zu vermeiden und illegalen Fischfang sowie Schmuggel zu unterbinden.