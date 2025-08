Seit 2013 wütet ein Massensterben von Seesternen entlang der nordamerikanischen Pazifikküste von Mexiko bis nach Alaska. Nun hat ein Forschungsteam aus Kanada und den USA die Ursache dieser Katastrophe ermittelt: Die Gruppe um Melanie Prentice von der University of British Columbia in Vancouver macht im Fachblatt Nature Ecology and Evolution das Bakterium Vibrio pectenicida für die Epidemie verantwortlich, die weitreichende ökologische Schäden verursachte.