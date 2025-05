Von Francesco Schneider-Eicke

Dreihundert Seebarscheier rotieren im südfranzösischen Palavas-les-Flots in einem Beschleunigungssimulator. In einem Video des Lunar-Hatch-Programms sieht man, wie die Greifarme des Rotors langsam anlaufen, Dubstep-Musik untermalt das Video. Einfache Erdbeschleunigung, der Beat droppt. Dreifache Erdbeschleunigung, die metallenen Greifarme voller Kabel und Sensoren verschwimmen. Fünffache Erdbeschleunigung – bei dieser Drehgeschwindigkeit bleibt der Simulator für zehn Minuten. So wollen Forschende um Cyrille Przybyla vom französischen Meeresforschungsinstitut Ifremer testen, ob Seebarscheier kaputtgehen würden, wenn man sie zum Mond schießen würde. Der Seebarsch, heimisch in Küstengewässern des Ostatlantiks und Mittelmeers, soll nämlich, so der Plan, künftig auch auf dem Mond leben. Und dort zweimal die Woche den Speiseplan von Astronautinnen und Astronauten aufbessern.