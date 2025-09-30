Das Eisbad, das den Frosch betäuben sollte, scheint seine Wirkung verfehlt zu haben. Er bewegt sich noch, als er herausgehoben wird. Hände in blauen Gummihandschuhen platzieren ihn auf einer Chromstahlablage, schneiden ihm mit einer Schere den Rücken auf und reißen ihm mit einem kräftigen Ruck die gesamte Haut vom Körper. Danach trennen sie ihm die Hinterbeine ab, die später als Delikatesse verkauft werden. Aus dem Haufen halbtoter Kadaver, auf dem er landet, ragt ein blassrotes Vorderbein hervor und rudert in der Luft herum, als versuchte es noch immer zu entkommen.
TierhaltungAchtung Tierqual: Warum die Schweiz Warnhinweise auf Verpackungen einführt
Lesezeit: 4 Min.
In der Schweiz müssen besonders tierquälerische Produkte künftig gekennzeichnet werden, etwa wenn Ferkel unbetäubt kastriert wurden oder Gänse gestopft. Aber nicht alle Tierschützer freuen sich darüber.
Von Nils Althaus
