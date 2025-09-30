Das Eisbad, das den Frosch betäuben sollte, scheint seine Wirkung verfehlt zu haben. Er bewegt sich noch, als er herausgehoben wird. Hände in blauen Gummihandschuhen platzieren ihn auf einer Chromstahlablage, schneiden ihm mit einer Schere den Rücken auf und reißen ihm mit einem kräftigen Ruck die gesamte Haut vom Körper. Danach trennen sie ihm die Hinterbeine ab, die später als Delikatesse verkauft werden. Aus dem Haufen halbtoter Kadaver, auf dem er landet, ragt ein blassrotes Vorderbein hervor und rudert in der Luft herum, als versuchte es noch immer zu entkommen.