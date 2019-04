10. April 2019, 15:07 Uhr Astronomie Forscher fotografieren erstmals Schwarzes Loch

Astronomen der Event-Horizon-Telescope-Kollaboration haben die erste direkte Aufnahme eines Schwarzen Lochs präsentiert.

Das Objekt ist 6,5 Milliarden mal so schwer wie die Sonne und liegt im Zentrum der nahen Galaxie M87, 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Das Bild ist noch etwas unscharf, aber ein historischer Durchbruch.

Von Marlene Weiß

Erstmals ist es Astronomen gelungen, eine direkte Aufnahme eines Schwarzen Loches zu machen. Dass diese seltsamen kosmischen Gebilde tatsächlich existieren, konnte zuvor nur mehr oder weniger indirekt nachgewiesen werden, durch Gravitationswellen oder indem man die Bewegung von Sternen in der Umgebung verfolgte. Nun ist, genau 100 Jahre nachdem Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie erstmals experimentell untermauert wurde, ein weiterer, vielleicht der ultimative Nachweis ihrer Richtigkeit erbracht: Schwarze Löcher sind real und sehen tatsächlich ziemlich exakt so aus wie vermutet.

Der Blick in ein Schwarzes Loch selbst ist zwar nicht besonders spannend. Es sieht ungefähr so aus wie im Keller, wenn das Licht ausgeht - vollkommen schwarz eben, denn diese sogenannte Singularität der Raumzeit lässt nichts entweichen, nicht einmal Licht. Aber das Drumherum bietet jede Menge Leuchtkraft: Die extreme Gravitation lässt Gas um das Zentrum herumwirbeln, wo es sich stark aufheizt und Strahlung aussendet. Diese Licht- und Radiowellen wiederum werden durch die starke Krümmung der Raumzeit umgelenkt, so dass ein ringförmiger Kranz entsteht, mit dem schwarzen Schatten des Lochs in der Mitte. Diesen Effekt sichtbar zu machen, ist ein historischer Erfolg der Astronomie.

Bislang konnte man den Tanz des Lichts am Abgrund eines Schwarzen Lochs nur auf theoretischer Grundlage simulieren; zu sehen war es so ähnlich im Film "Interstellar". Eine direkte Beobachtung wurde lange für unmöglich gehalten - bis Astronomen vor zwei Jahren acht leistungsstarke Radio-Teleskope auf dem gesamten Globus zusammenschalteten, in einem Verbund namens "Event Horizon Telescope" oder "Ereignishorizont-Teleskop" (EHT). Mit diesem Horizont ist der Rand eines Schwarzen Loches gemeint, jenseits von dem nichts mehr dem Sog der Gravitation entkommen kann, auch kein Licht. Der Ereignis-Horizont umhüllt das Schwarze Loch selbst, das einen mathematisch unendlich kleinen Punkt darstellt. An diesem ist die Masse des Lochs, ein ehemals großer Stern, so stark in sich zusammengefallen und komprimiert, dass die Raumzeit selbst zerreißt.

Ihren Erfolg präsentierten die Wissenschaftler in sechs simultanen Pressekonferenzen

An der internationalen Kollaboration von rund 200 Forschern ist unter anderem das deutsche Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn beteiligt, an dessen Supercomputer ein Teil der Daten ausgewertet wurde. Ihre Ergebnisse präsentierten die Wissenschaftler am Mittwoch in sechs simultanen Pressekonferenzen weltweit; die zugehörigen Fachartikel erscheinen in der aktuellen Ausgabe des Astrophysical Journal.

Weil Schwarze Löcher von undurchsichtiger Materie umgeben sind, kann man ihre Ränder nicht mit sichtbarem Licht untersuchen, sondern nur im Radiowellen-Bereich. Bislang haben die Forscher vom EHT zwei Schwarze Löcher anvisiert: Jenes im Zentrum der Galaxie Messier 87 (M87), die mit 55 Millionen Lichtjahren Entfernung vergleichsweise nah an unserer Milchstraße liegt. Und Sagittarius A*, das Schwarze Loch im Zentrum unserer Heimatgalaxie, nur einen Katzensprung von rund 25 000 Lichtjahren von der Erde entfernt.