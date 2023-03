Von Felix Hütten

Virus da, Unterricht weg - das war für viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland die Realität während der Corona-Pandemie. Lockdown und Quarantäne rissen Löcher in Lehrpläne und Klassen. Nun, gut drei Jahre nach dem Ausbruch des Virus versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen zu analysieren, auch, um zu lernen, was man bei einer nächsten Gesundheitskrise womöglich besser machen könnte. Einen Beitrag zu dieser Aufarbeitung liefert nun ein Team um den Psychologen Moritz Breit der Universität Trier in einer aktuelle Studie zu möglichen Intelligenzeinbußen von Schülerinnen und Schülern, veröffentlicht im Fachblatt Plos One.