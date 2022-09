Von Thomas Krumenacker

Mit einer Verdoppelung der deutschen Finanzhilfe für den Naturschutz in Entwicklungsländern will die Bundesregierung Bewegung in die festgefahrenen Schlussverhandlungen für ein weltweites Abkommen zum Schutz von Artenvielfalt und Ökosystemen bringen. Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte am Rande der UN-Generalversammlung am Dienstag (Ortszeit) in New York an, die Bundesregierung werde ihre bisherigen Naturschutzhilfen für Entwicklungsländer bis spätestens 2025 auf 1,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöhen. Das entspricht im Durchschnitt der vergangenen Jahre einer Verdoppelung der Finanzmittel beispielsweise für den Schutz der tropischen Regenwälder oder artenreicher Feuchtgebiete auf der Südhalbkugel.