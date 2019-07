8. Juli 2019, 17:30 Uhr Entomologie "Das Wesen der Schmetterlinge ist unergründlich"

Sie zählen zum Schönsten und Geheimnisvollsten, was die Natur zu bieten hat: Der Schriftsteller Peter Henning über die Leidenschaft für Schmetterlinge - und wie er sie züchtet.

Von Peter Henning

Ein ergrauter, sechzig Jahre alter Mann, der Schmetterlingen nachstellt - über Zäune in fremde Vorgärten klettert, um bestimmte Falter aus der Nähe zu beobachten oder in der Gluthitze eines Julitages in den Kölner Rheinauen Tausende ziellos über die kochplattenheißen Radwege irrenden Raupen des Tagpfauenauges aufsammelt, um sie in stundenlanger Kleinarbeit in die Wiesen zurückzubefördern - gibt eine leicht komische Figur ab.

Keiner wusste das besser als der russische Schriftsteller Vladimir Nabokov, Autor des weltberühmten Romans "Lolita", den man noch wenige ...