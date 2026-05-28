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MedizinKann man Schlafapnoe bald mit einem Medikament behandeln?

Lesezeit: 3 Min.

Nachts scheinbar durchgeschlafen und morgens trotzdem erschöpft: Vor allem Männer sind von Schlafapnoe betroffen.
Nachts scheinbar durchgeschlafen und morgens trotzdem erschöpft: Vor allem Männer sind von Schlafapnoe betroffen. IMAGO/xpressmasterx/IMAGO/Pond5 Images

Jeder fünfte Deutsche leidet unter Atemaussetzern im Schlaf – und merkt es oft nicht einmal. Bisher half vor allem eine Atemmaske.  Nun wurde erstmals eine Pille getestet.

Von Valentina Reese

Erst schnarchen, dann kurz Stille. Dann wieder schnarchen. Dafür umso heftiger. Und daneben liegt der genervte Partner oder die schlaflose Partnerin. Was sich in vielen Betten Nacht für Nacht wiederholt, kann mehr als ein Grund für getrennte Schlafzimmer sein.

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