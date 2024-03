Tiere geben ihr Wissen an Artgenossen weiter

Schimpansen und sogar Hummeln können Dinge lernen und anderen beibringen, die so komplex sind, dass sie selbst nie darauf gekommen wären. Gibt es denn gar nichts, was wirklich nur der Mensch kann?

Von Tina Baier

Tiere gehen normalerweise nicht ins Theater und haben auch kein Interesse an Literatur. Trotzdem pflegen viele von ihnen eine Art Kultur. Eine Schimpansen-Familie in Sambia hat sich zum Beispiel angewöhnt, sich einen Grashalm ins Ohr zu stecken und mit diesem Ohrschmuck den ganzen Tag herumzulaufen. Andere Schimpansen, die in der Nähe leben, tun das nicht.