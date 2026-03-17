Zum Hauptinhalt springen

TiereBonobos lösen alle Konflikte mit Sex? Stimmt gar nicht.

Lesezeit: 2 Min.

Im Unterschied zu Schimpansen haben Bonobos rosa Lippen.
Im Unterschied zu Schimpansen haben Bonobos rosa Lippen. A2824 Franz-Peter Tschauner/dpa/dpaweb

Lange staunten Forscher darüber, wie harmonisch die Tiere leben, während die eng mit ihnen verwandten Schimpansen regelrechte Kriege führen. Doch nun zeigt eine Studie: Auch Bonobos sind aggressiv.

Von Tina Baier

Bonobos gelten als die Hippies im Tierreich: Nach dem Motto „Make love not war“ lösen sie Konflikte durch Sex. Um Aggressionen abzubauen, kopulieren die Zwergschimpansen (Pan paniscus) mehrmals täglich mit verschiedenen Gruppenmitgliedern – oft mit einander zugewandten Gesichtern. Ganz anders der Gemeine Schimpanse (Pan troglodytes). Er führt Angriffskriege, um sein Territorium auszuweiten. Diese Konflikte sind brutal, die Tiere töten einander und schrecken nicht einmal davor zurück, gezielt Säuglinge der gegnerischen Gruppe umzubringen.

Zur SZ-Startseite

Tiere
:Schimpansen mögen Glitzer

Wie unsere menschlichen Vorfahren sind auch Schimpansen von Kristallen fasziniert. Haben die Tiere einen Sinn für Schönheit?

Von Tina Baier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite