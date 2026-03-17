Bonobos gelten als die Hippies im Tierreich: Nach dem Motto „Make love not war“ lösen sie Konflikte durch Sex. Um Aggressionen abzubauen, kopulieren die Zwergschimpansen (Pan paniscus) mehrmals täglich mit verschiedenen Gruppenmitgliedern – oft mit einander zugewandten Gesichtern. Ganz anders der Gemeine Schimpanse (Pan troglodytes). Er führt Angriffskriege, um sein Territorium auszuweiten. Diese Konflikte sind brutal, die Tiere töten einander und schrecken nicht einmal davor zurück, gezielt Säuglinge der gegnerischen Gruppe umzubringen.