„Es gibt nur eine vernünftige Möglichkeit, das zu regeln“, teilt Lisa Simpson ihrem Bruder Bart mit, als die Geschwister sich mal wieder uneinig sind. Geschlichtet wird der Streit in der Folge der Zeichentrickserie „Simpsons“ mit dem Spiel „Schere, Stein, Papier“ – eigentlich eine faire Lösung, da jede der drei Optionen in der Theorie die gleichen Siegeschancen hat. Doch nicht so hier: „Armer fantasieloser Bart, der nimmt immer den Stein“, hören wir Lisa vorab denken. Bart ist dagegen überzeugt: „Den guten alten Stein, den schafft keiner.“