Von Andreas Jäger

Weil sie in einer vernetzten und synchronisierten Welt stören, sollen ab dem Jahr 2035 keine weiteren Schaltsekunden zur Weltzeit hinzugefügt werden. Das hat Ende des vergangenen Jahres ein Komitee des Internationalen Büros für Maß und Gewicht (BIPM) mit Sitz in Sèvres bei Paris entschieden. Bislang hatten die Zeithüter in unregelmäßigen Abständen eine Sekunde an die Weltzeit angehängt, zuletzt in der Silvesternacht 2016, als nach 23:59:59 Uhr nicht Mitternacht, sondern 23:59:60 Uhr angezeigt wurde.