Die Idee klingt nach Science-Fiction: Die US-Firma Reflect Orbital will einen Satellitenspiegel in die Erdumlaufbahn schießen, wohl noch in diesem Jahr. Er soll zeigen, ob der Plan der Firma aufgeht, gezielt Sonnenlicht auf die dunkle Seite der Erde zu reflektieren. Etwa fünf Kilometer im Durchmesser soll das vom Spiegel erhellte Gebiet messen und etwa so hell wie bei Vollmond erscheinen. Aber seit das Weltraumbüro der US-Kommunikationsbehörde FCC im Juli diesen ersten Test erlaubt hat, reißt die Kritik an dem Plan nicht ab. Zumal Reflect Orbital im kommenden Jahrzehnt nicht nur den einen, sondern 50 000 derartige Spiegel in die Erdumlaufbahn bringen will.