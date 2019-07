4. Juli 2019, 20:11 Uhr Braunalgen Ein Algenteppich durchzieht den Atlantik

Der weltgrößte Algenteppich erstreckt sich auf einer Länge von bis zu 8850 Kilometer zwischen Mittelamerika und Westafrika.

Die Braunalgen der Art Sargassum werden für viele Staaten zum wirtschaftlichen Problem.

Überdüngung und Abholzung in Südamerika könnten die Blüte ausgelöst haben.

Von Christoph von Eichhorn

Wer derzeit in die Karibik reist, könnte statt Urlaubsidylle eine stinkende Überraschung erleben. An etlichen Stränden in Südflorida, der Dominikanischen Republik oder Jamaika türmen sich Braunalgen der Art Sargassum und verströmen einen Duft nach faulen Eiern. Allein in Mexiko sollen rund 1000 Kilometer Küste betroffen sein. Präsident Andres Manuel Lopez Obrador rief kürzlich die Armee dazu auf, die Algen mit Booten einzusammeln.

Wie US-Meeresbiologen nun im Fachmagazin Science berichten, handelt es sich nicht um lokale Phänomene, sondern um den größten Algenteppich, der jemals beobachtet wurde. Die Braunalgen bedeckten den Atlantik demnach im vergangenen Jahr auf einer Länge von 8850 Kilometern, von der Karibik bis nach Westafrika. Die Forscher um Chuanmin Hu von der University of South Florida sprechen vom "Großen Atlantischen Sargassum-Gürtel".

Der Analyse zufolge tritt das Phänomen erst seit dem Jahr 2011 auf. Seitdem sei mit Ausnahme von 2013 in jedem Sommer eine massive Algenblüte aufgetreten. Das zeigen Satelliten-Bilder. Vergangenes sowie dieses Jahr trifft es die karibischen Staaten besonders massiv, Barbados erklärte die Algenplage 2018 sogar zum nationalen Notstand. Die Forscher schätzen das Gesamtgewicht der Braunalgen auf 20 Millionen Tonnen.

Ungewöhnlich ist neben dem Ausmaß vor allem der Ort der Algenblüte. Ursprünglich waren die Braunalgen eher nördlich der Karibik verbreitet, inmitten des Ozeans. Schon Christopher Kolumbus berichtete von Algenteppichen auf der Fahrt in die neue Welt. Als kleinere Inselchen im Meer stellen die Algen kein ökologisches Problem dar. Im Gegenteil: Sie bieten Fischen, Schildkröten und Vögeln Unterschlupf und Nahrung. Erst in der Masse wird Sargassum zum Problem. Sinken tote Algen zum Meeresgrund ab, können sie Korallen und Seegras ersticken. An Land setzen verrottende Braunalgen Schwefelwasserstoff frei, was einen beißenden Geruch erzeugt - und Touristen abschreckt.

"Die chemische Zusammensetzung des Meeres muss sich verändert haben, damit die Blüte derart außer Kontrolle geraten konnte", wird Studienleiter Chuanmin Hu in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. Ihre Nährstoffe beziehen die Braunalgen demnach zum einen im Winter vor der westafrikanischen Küste aus nährstoffreichen Wasserschichten, die dort an die Oberfläche kommen. Zum anderen kämen die Nährstoffe für die Algenblüte im Frühling und Sommer aus der Amazonasmündung.

Sargassum-Braunalgen am Delray Beach im Süden Floridas (Foto: Brian Cousin/Florida Atlantic University)

Die Wissenschaftler vermuten, dass durch Abholzung und den gesteigerten Einsatz von Kunstdünger in der Landwirtschaft zuletzt mehr Nährstoffe in den Atlantik gelangt sind. Dies belegten Daten zum Düngerverbrauch in Brasilien. Die Schlussfolgerungen seien allerdings noch vorläufig, betonen die Forscher in Science.

Die entscheidende Frage für die betroffenen Länder ist nun, ob sich das Muster der Algenblüte dauerhaft verändert hat, die Algen also zur jährlichen Plage werden. "Ausgehend von Daten der letzten 20 Jahre", so Meereskundler Hu, "kann ich sagen, dass der Gürtel sehr wahrscheinlich zur neuen Normalität wird."