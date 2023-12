Von Thomas Hahn, Honiara

Dass Inseln im steigenden Meer versinken, ist für Rex Maehiu nicht nur eine von diesen Geschichten, mit denen Wissenschaftler vor dem Klimawandel warnen. Er hat es selbst erlebt als Sohn des Dorfes Pulu im Süden der Insel Malaita, die zum Pazifik-Archipel der Salomonen zählt. Heute lebt Rex Maehiu, 53, in der staubigen Hauptstadt Honiara auf Guadalcanal in einem Haus mit Strom und fließendem Wasser. Er ist Vize-Prinzipal einer Oberschule und fährt in den Ferien Taxi, um sein schmales Lehrergehalt aufzubessern. Aber seine Kindheit und Jugend erlebte er im fast unberührten Tropenwald von Pulu am Meer.