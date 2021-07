Den Wetterberg Säntis in der Schweiz treffen jedes Jahr etwa 400 Blitze. Deshalb testen Physiker dort einen neuartigen Blitzableiter: Er soll Gewitter mit einem Laserstrahl abwehren - und so große Gebiete vor Schäden schützen.

Von Christoph von Eichhorn, Säntis

Die Fensterplätze sind rasch besetzt, als die Schwebebahn anzieht. Ausflügler mit bunten Kappen und Rucksäcken können sich gar nicht entscheiden, ob sie lieber zu den steilen Felsflanken schauen sollen, an denen Gämsen herumklettern, oder nach unten zur Schwägalp, die sich schnell entfernt. Blauer Himmel, welch ein Glück. Am Gipfel des Säntis in 2502 Metern Höhe in den Appenzeller Alpen ist die Aussicht dann noch eindrucksvoller: Man blickt auf sechs Länder - die Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Liechtenstein - und auf einige Viertausender.