Säbelzähne waren einst ein Erfolgsmodell der Evolution. Was ist passiert?

Von Tina Baier

Es ist erst 10 000 Jahre her, da lebte in Amerika ein furchterregendes Raubtier, das aussah, als sei es einem Albtraum entsprungen. Aus dem Maul des Säbelzahntigers Smilodon ragten 20 Zentimeter lange Eckzähne. Das Tier war ein einziges Muskelpaket und deutlich schwerer als heute lebende Löwen und Tiger. Insgesamt sah Smilodon so übertrieben schrecklich aus, dass sogar Biologen lange Zeit glaubten, er sei eine seltsame Laune der Evolution.