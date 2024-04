Rückwärtslaufen für Fortgeschrittene: Auch Weltmeisterschaften in dieser Disziplin hat es bereits gegeben, hier der Start über 100 Meter.

Von Werner Bartens

Raus aus der Komfortzone - das gilt nicht nur für den Kopf, sondern auch für Knochen und Gelenke. Schön behutsam natürlich und langsam die Dosis steigern. Allerdings ist die Idee von Physiotherapeuten und Orthopäden womöglich auch für eine Neuaufnahme des Monty-Python-Sketches "The Ministry of Silly Walks" geeignet. In dem Comedy-Klassiker von 1970 sind Mitarbeiter eines Ministeriums auf exzentrische Gangarten spezialisiert und befinden darüber, welche Fortbewegungsmarotte mit Fördermitteln unterstützt wird.