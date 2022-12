"Viele kranke Kinder, keine Betten - die Welle trifft halt jedes Jahr auch Kinderkliniken mit weniger Ressourcen", sagt Kinderintensiv- und -notfallmediziner Florian Hoffmann, Oberarzt am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München.

Von Gerlinde Felix

Noch immer drückt die Infektionswelle, die vom Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) ausgelöst wird, in die Kinderkliniken. "Die Situation ist katastrophal", sagt der Kinderintensiv- und -notfallmediziner Florian Hoffmann, Oberarzt am Dr. von Haunerschen Kinderspital in München. "Viele kranke Kinder, keine Betten - die Welle trifft halt jedes Jahr auch Kinderkliniken mit weniger Ressourcen."