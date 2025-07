Am Sonntag haben Strandbesucher in Portugal ein seltenes Wetterphänomen am Himmel beobachtet: Zwischen Peniche und Póvoa de Varzim bewegte sich eine „Roll cloud“ mit einer Länge von mehr als 200 Kilometern auf die portugiesische Westküste zu. Laut dem Portugiesischen Institut für Meeres- und Atmosphärenforschung (IPMA) hat sich die Wolke gegen 15.30 Uhr über dem Atlantik gebildet und sich zwischen 17 und 18 Uhr dem Festland genähert.