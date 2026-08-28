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MeinungRobotikSie rennen schneller als Usain Bolt. Na toll? Ja, toll

Kommentar von Christian Weber

Lesezeit: 2 Min.

Kopflose Athleten beim Endspurt: Humanoid Tiangong Ultra (im weißen Design) erreichte als erster die Ziellinie beim 100-Meter-Lauf: Weltrekord!
Kopflose Athleten beim Endspurt: Humanoid Tiangong Ultra (im weißen Design) erreichte als erster die Ziellinie beim 100-Meter-Lauf: Weltrekord!
Tingshu Wang/REUTERS

Roboter sprinten die 100 Meter jetzt in 8,86 Sekunden, dabei sollten sie lieber endlich mal einen Geschirrspüler ausräumen: Diese Argumentation führt in die Irre.

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Lästern kann man natürlich immer noch: Ja, da hat der Roboter Tiangong Ultra –  übersetzt: „das himmlische Meisterwerk“ – bei den World Humanoid Robot Games in Peking den Sprint-Weltrekord der Biomenschen gebrochen. Er rannte die hundert Meter in 8,86 Sekunden, wahnwitzige 0,72 Sekunden schneller als der Jamaikaner Usain Bolt bei seinem Rekordlauf im August 2009. Aber habt ihr auf Youtube gesehen, wie die Robo-Athleten am Ziel zusammengescheppert sind? Haha. Helfer mussten sie mit Krankentragen abtransportieren.

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