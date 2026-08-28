Roboter sprinten die 100 Meter jetzt in 8,86 Sekunden, dabei sollten sie lieber endlich mal einen Geschirrspüler ausräumen: Diese Argumentation führt in die Irre.

Lästern kann man natürlich immer noch: Ja, da hat der Roboter Tiangong Ultra – übersetzt: „das himmlische Meisterwerk“ – bei den World Humanoid Robot Games in Peking den Sprint-Weltrekord der Biomenschen gebrochen. Er rannte die hundert Meter in 8,86 Sekunden, wahnwitzige 0,72 Sekunden schneller als der Jamaikaner Usain Bolt bei seinem Rekordlauf im August 2009. Aber habt ihr auf Youtube gesehen, wie die Robo-Athleten am Ziel zusammengescheppert sind? Haha. Helfer mussten sie mit Krankentragen abtransportieren.