Es fällt schwer, noch den Überblick zu behalten, bei den vielen neuen Mathematik-Beweisen, die die KI derzeit am laufenden Band ausspuckt. Einer ist spektakulärer als der andere, erst im September gelang OpenAI mutmaßlich – wohl auch dank Vorarbeiten menschlicher Mathematiker – der Beweis des berühmten Navier-Stokes-Problems. Aber wenn man die Dinge etwas vereinfachen möchte, könnte man es seit Freitag auch ungefähr so betrachten und würde dabei gar nicht mal komplett falsch liegen: Da war eine Menge Kleinkram. Und dann, kawumm, die Riemannsche Vermutung.