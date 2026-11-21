Es fällt schwer, noch den Überblick zu behalten, bei den vielen neuen Mathematik-Beweisen, die die KI derzeit am laufenden Band ausspuckt. Einer ist spektakulärer als der andere, erst im September gelang OpenAI mutmaßlich – wohl auch dank Vorarbeiten menschlicher Mathematiker – der Beweis des berühmten Navier-Stokes-Problems. Aber wenn man die Dinge etwas vereinfachen möchte, könnte man es seit Freitag auch ungefähr so betrachten und würde dabei gar nicht mal komplett falsch liegen: Da war eine Menge Kleinkram. Und dann, kawumm, die Riemannsche Vermutung.
Künstliche IntelligenzAnthropic-Mathematiker will Riemannsche Vermutung bewiesen haben
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Levent Alpöge hat am Freitag einen zusammen mit dem KI-Modell Claude erstellten Beweis des berühmten Millennium-Problems veröffentlicht. Warum das ein historisches Ergebnis sein könnte.
Von Marlene Weiß
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