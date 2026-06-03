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ForschungBekanntes wählen oder Neues probieren? Forscher entschlüsseln Feynmans Notizen

Lesezeit: 4 Min.

Richard Feynman Mitte der 1970er-Jahre.
Richard Feynman Mitte der 1970er-Jahre. PBS/Courtesy Everett Collection/imago images

Der weltberühmte Nobelpreisträger und Physiker grübelt im Restaurant, welches Gericht er wählen soll – und verwandelt das alltägliche Dilemma in eine elegante Formel. Jetzt haben sie Forscher endlich entziffert.

Von Felix Hütten

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Ach, was bestelle ich nur? Man sitzt im Restaurant, die Speisekarte liegt aufgeschlagen vor einem, und man fragt sich – Hühnchen mit Reis, das beim letzten Mal so gut geschmeckt hat? Oder wage ich etwas Neues? Curry-Ananas-Ente? Könnte besser sein, könnte ein Flop sein. Wie entscheiden? Oder anders: Lässt sich für dieses Problem das Bauchgefühl austricksen? Der weltbekannte US-Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman ging dieses Problem einst an – auf einem Stück Papier.

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