Ach, was bestelle ich nur? Man sitzt im Restaurant, die Speisekarte liegt aufgeschlagen vor einem, und man fragt sich – Hühnchen mit Reis, das beim letzten Mal so gut geschmeckt hat? Oder wage ich etwas Neues? Curry-Ananas-Ente? Könnte besser sein, könnte ein Flop sein. Wie entscheiden? Oder anders: Lässt sich für dieses Problem das Bauchgefühl austricksen? Der weltbekannte US-Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman ging dieses Problem einst an – auf einem Stück Papier.