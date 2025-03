Von Werner Bartens

„Sobald ich in Rente bin, hält mich nichts mehr. Zwei Jahre noch, dann bin ich weg.“ Solche Sätze fallen gerne, wenn Wetter und Stimmung trübe sind und der Nebel in die Windjacken kriecht. Was für ein Leben würde hingegen ein Ruhestand am Strand bieten – Sonne satt und ein Cocktail an der Lagune, wenn die Wärme des Tages der sanften Abendbrise weicht. Fernsehformate wie „Goodbye Deutschland“ oder „Auswandern ins Paradies“ geben solchen Fantasien Futter.