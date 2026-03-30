Bei allem Respekt vor der Ingenieursleistung bei der Mondrakete SLS und der Astronautenkapsel Orion: Verglichen mit dem, was beim Artemis-Programm noch alles kommen soll, ist der jetzt anstehende erste Flug von Menschen um den Mond seit 1972 womöglich so etwas wie ein Ausflug ins Blaue. Artemis 2 ist nur eine Ahnung dessen, was auf die US-Raumfahrtbehörde Nasa noch zukommt, bevor mit Artemis 4 wieder Astronauten auf dem Mond landen können.