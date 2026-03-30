Bei allem Respekt vor der Ingenieursleistung bei der Mondrakete SLS und der Astronautenkapsel Orion: Verglichen mit dem, was beim Artemis-Programm noch alles kommen soll, ist der jetzt anstehende erste Flug von Menschen um den Mond seit 1972 womöglich so etwas wie ein Ausflug ins Blaue. Artemis 2 ist nur eine Ahnung dessen, was auf die US-Raumfahrtbehörde Nasa noch zukommt, bevor mit Artemis 4 wieder Astronauten auf dem Mond landen können.
Nasa-Mondlandungspläne„Der neue Zeitplan ist schwierig zu halten“
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Die Nasa will wieder Menschen auf den Mond bringen, doch die Technik hält nicht mit. Die Mondlander könnten umkippen, und es gibt weitere Bedenken. Warum die astronautische Mondlandung wohl auch 2028 ausfallen wird.
Von Dieter Sürig
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