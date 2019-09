Erfurt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat den gestorbenen Kosmonauten Sigmund Jähn als mutigen "Pionier der bemannten Raumfahrt" und großartigen Menschen gewürdigt. "Sigmund hat einen festen Platz in unseren Herzen", twitterte Ramelow am Montag. "Lieber Sigmund, ich wünsche Dir einen guten Flug! Kümmert Euch um die Erde, war Dein Rat!" Jähn, der als erster Deutscher am 26. August 1978 mit dem sowjetischen Raumschiff "Sojus 31" ins All gestartet war, ist am Samstag im Alter von 82 Jahren gestorben.

Gemeinsam mit dem sowjetischen Kosmonauten Waleri Bykowski (1934-2019) war Jähn sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten im All. An Bord war auch eine im Optikkombinat VEB Carl Zeiss Jena hergestellte Spezialkamera. Zur Erinnerung an die Raumfahrt und die Jenaer Beteiligung daran wurde später ein Platz im Jenaer Stadtzentrum in Platz der Kosmonauten benannt. Nach der Wende erhielt er wieder die vorherige Bezeichnung Eichplatz.