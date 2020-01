Bremen (dpa) - Mit den ehrgeizigen Plänen der US-Regierung für eine Landung auf dem Mond im Jahr 2024 und der geplanten Station "Lunar Gateway" in der Mondumlaufbahn werden auch feste Stützpunkte auf der Mond- oder gar Marsoberfläche realistisch. Die Geophysikerin Christiane Heinicke vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation der Universität Bremen hat in zweijähriger Forschungsarbeit ein Habitat entwickelt. Das Ziel: Autarkes Leben und Arbeiten außerhalb der Erde. Astronauten, die monate-, vielleicht jahrelang auf engstem Raum leben, brauchen eine lebenswerte Umgebung. Ein Modul des Projektes "Moon and Mars Base Analog" (MaMBA) steht in Originalgröße als Demo-Version in einer Laborhalle des Zentrums.