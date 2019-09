Berlin (dpa/bb) - Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat die Lebensleistung von Weltraumpionier Sigmund Jähn gewürdigt. "Sigmund Jähn war ein mutiger Mann, und er war ein Pionier, der ein großes Risiko auf sich genommen hat und der damit der Menschheit neue Dimensionen mit erschlossen hat", sagte der SPD-Politiker am Montag. Müller fügte hinzu: "Die Berlinerinnen und Berliner trauern um einen sympathischen und verdienten Ehrenbürger unserer Stadt. Wir werden Sigmund Jähn ehrendes Andenken bewahren."

Jähn starb am Samstag im Alter von 82 Jahren. Als erster Deutscher flog er 1978 ins All. Der Kosmonaut war in der DDR ein Volksheld und genoss große Popularität.

Der Präsident des Parlaments, Ralf Wieland, erinnerte an Besuche Jähns in der Hauptstadt. "Diese Besuche spiegelten seine Verbundenheit mit Berlin wider. Seine freundliche, eher stille Art, ließ erahnen, wieso er so populär war in Deutschland. Vor allem junge Menschen konnte er mit seiner Persönlichkeit faszinieren."