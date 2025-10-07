Vor acht Jahren reisten Ratten in einem Air-Berlin-Flugzeug um die halbe Welt. Nun haben Experten die Erreger untersucht, die eins der Tiere in sich trug. Die Geschichte eines Zwischenfalls, der auch ganz anders hätte ausgehen können.

Vielleicht hat die Ratte damals auf dem Flughafengelände in Dubai geahnt, dass es in dem Airbus A330-200 eine Unmenge dieser leckeren in rote Alufolie eingewickelten Schokoherzen geben würde, und ausreichend Kondenswasser, um eine Weile durchzukommen. Aber womöglich erschien ihr auch eine offene Tür an der Maschine einfach einladend, vielleicht erleichterte auch eine unbewachte Boarding-Treppe den Zugang. Etwas Besseres als den Tod findet man ja bekanntlich überall.