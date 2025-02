In der Nacht auf Mittwoch haben viele Menschen ein merkwürdiges Phänomen am Himmel gesehen. Das Weltraumkommando der Bundeswehr und die Esa haben eine Erklärung.

Von Felix Hütten und Dieter Sürig

Ein Leuchten über Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, in der Nacht auf Mittwoch sind große Feuerballen zu sehen, die langsam in kleinere Stücke zerfallen. Nachtschwärmer sind in Aufregung: Was war das? Bei der Polizei gehen Anrufe ein, die Aufregung ist zunächst groß. Der Verwirrung folgt Entwarnung: Am Himmel waren verglühende Schrottteile zu sehen.