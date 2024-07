Lange vor den Dinosauriern beherrschte ein salamanderartiges Raubtier Sümpfe und Seen. Forscher haben seine Überreste nun in Namibia entdeckt. Was das mit einem Toilettensitz zu tun hat.

Von Michelle Köberer

Vor einem Tier war in der Kreidezeit nichts und niemand sicher: dem Tyrannosaurus Rex. Mit seinen scharfen Reißzähnen zerfleischte er seine Beute und zertrümmerte wohl selbst die Knochen großer Tiere mit Leichtigkeit. So sicherte sich der T. rex den Platz an der Spitze der Nahrungskette. Doch das war erst relativ spät, nämlich vor etwa 66 Millionen Jahren. Die Räuber, die vor den Dinosauriern auf der Erde gelebt haben, waren etwas einfallsreicher in ihrer Technik.