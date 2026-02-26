Zur kollektiven Erinnerung an den Sportunterricht in der Schule gehört nicht nur der Mief der Turnhalle, sondern auch das Geräusch von Gummisohlen auf dem Hallenboden. Wahrscheinlich waren damals die meisten damit beschäftigt, sich nicht über Gebühr vor dem Schwarm aus der fünften Klasse zu blamieren, das Quietschen war da nur nervöse Begleiterscheinung. Aber nichts ist zu nebensächlich, um es nicht wissenschaftlich zu untersuchen.