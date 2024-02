Der Quasar J0529-4351 als künstlerische Darstellung. Mit dem Very Large Telescope (VLT) der ESO in Chile wurde er als das leuchtstärkste bekannte Objekt im Universum identifiziert. Das Schwarze Loch hat eine Masse, die 17 Milliarden Mal so groß ist wie die der Sonne.

(Foto: ESO/M. Kornmesser)