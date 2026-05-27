Physiker der ETH Zürich haben es erstmals geschafft, perfekt zufällige Zahlen zu erzeugen. Jetzt wollen sie den Zufall verkaufen. Aber braucht das wer?

Die Physik kann einem schon das Leben schwer machen. Maximale Wirkungsgrade, Reibungsverluste, was nicht noch alles: Diese Welt ist weit von Perfektion entfernt. Aber mit einem quantenphysikalischen Prozess konnten Forscher nun realisieren, was bisher unmöglich war: eine perfekt zufällige Verteilung von Zahlen.