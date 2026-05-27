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QuantenmechanikEin Stück Zufall, bitte

Lesezeit: 4 Min.

Jedes physische Zufallssystem hat eine kleine Verzerrung – außer das der ETH Zürich.
Jedes physische Zufallssystem hat eine kleine Verzerrung – außer das der ETH Zürich. Alessandra Schellnegger

Physiker der ETH Zürich haben es erstmals geschafft, perfekt zufällige Zahlen zu erzeugen. Jetzt wollen sie den Zufall verkaufen. Aber braucht das wer?

Von Theresa Palm

Die Physik kann einem schon das Leben schwer machen. Maximale Wirkungsgrade, Reibungsverluste, was nicht noch alles: Diese Welt ist weit von Perfektion entfernt. Aber mit einem quantenphysikalischen Prozess konnten Forscher nun realisieren, was bisher unmöglich war: eine perfekt zufällige Verteilung von Zahlen.

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